Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Μπραν

Ο ΠΑΟΚ βάζει από... νωρίς στο κλίμα του φίλους του, προσφέροντας πολύτιμες στατιστικές πληροφορίες ενόψει του αγώνα με τη Μπραν.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς: «Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει για 4η φορά ομάδα από τη Νορβηγία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η Μπραν θα είναι η τρίτη διαφορετική ομάδα από αυτή τη χώρα. Στο παρελθόν, ο Δικέφαλος βρήκε μπροστά του τη Λιν και δύο φορές τη Βαλερέγκα .

θα αντιμετωπίσει για 4η φορά ομάδα από τη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η θα είναι η τρίτη διαφορετική ομάδα από αυτή τη χώρα. Στο παρελθόν, ο βρήκε μπροστά του τη και δύο φορές τη . Η ιστορία του ΠΑΟΚ με ομάδες από τη Νορβηγία ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου 2003 , όταν υποδέχθηκε στην Τούμπα τη Λιν από το Όσλο για τον Α’ Γύρο του Κυπέλλου UEFA . Ο Χέλγκι Σίγκουρντσον στο 39ο λεπτό σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε τη νίκη στους Νορβηγούς .

με ομάδες από τη ξεκίνησε στις , όταν υποδέχθηκε στην τη από το για τον Α’ Γύρο του . Ο στο 39ο λεπτό σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε τη νίκη στους . Η ρεβάνς έγινε στις 15 Οκτωβρίου στο Όσλο και ο ΠΑΟΚ απλοποίησε τα δεδομένα της πρόκρισης στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιασεμάκης στο 51ο λεπτό, ο Κούτσης στο 61ο και ο Βόκολος στο 68ο έγραψαν το 0-3 και ο Δικέφαλος πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου UEFA .

στο και ο απλοποίησε τα δεδομένα της πρόκρισης στο δεύτερο ημίχρονο. Ο στο 51ο λεπτό, ο στο 61ο και ο στο 68ο έγραψαν το 0-3 και ο πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του . Το 2009-10 , για τα προκριματικά του Europa League , ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε απέναντι στη Βαλερέγκα . Η πρώτη αναμέτρηση έγινε στη Νορβηγία , στις 30 Ιουλίου 2009 , με τον Δικέφαλο να επικρατεί 2-1 . Ο Λίνο στο 31ο λεπτό και ο Μουσλίμοβιτς στο 37ο έδωσαν το προβάδισμα, αλλά ο Στρόμπαεκ έγραψε το τελικό σκορ πριν κλείσει το ημίχρονο (42’).

, για τα προκριματικά του , ο κληρώθηκε απέναντι στη . Η πρώτη αναμέτρηση έγινε στη , στις , με τον Δικέφαλο να επικρατεί . Ο στο 31ο λεπτό και ο στο 37ο έδωσαν το προβάδισμα, αλλά ο έγραψε το τελικό σκορ πριν κλείσει το ημίχρονο (42’). Στο δεύτερο παιχνίδι, στις 6 Αυγούστου 2009 στη Θεσσαλονίκη , ο Μπέρε σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε τη νίκη στη Βαλερέγκα , η οποία επικράτησε με 1-0, αλλά τα δύο εκτός έδρας γκολ έδωσαν την πρόκριση στον ΠΑΟΚ .

στη , ο σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε τη νίκη στη , η οποία επικράτησε με 1-0, αλλά τα δύο εκτός έδρας γκολ έδωσαν την πρόκριση στον . Ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι μπροστά του τη Βαλερέγκα για τον Γ’ Προκριματικό γύρο του Europa League το 2011-12 . Αυτή τη φορά, επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-0. Αρχικά, στις 28 Ιουλίου 2011 επικράτησε στη Νορβηγία με 2-0 (72’ Βιεϊρίνια , 90’ Γκαρσία ) και στις 4 Αυγούστου 2011 στην Τούμπα με 3-0 (45’ Βιεϊρίνια , 49’ Αθανασιάδης , 58’ Φωτάκης ).

βρήκε πάλι μπροστά του τη για τον Γ’ Προκριματικό γύρο του το . Αυτή τη φορά, επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-0. Αρχικά, στις επικράτησε στη Νορβηγία με 2-0 (72’ Βιεϊρίνια , 90’ ) και στις 4 Αυγούστου 2011 στην Τούμπα με 3-0 (45’ Βιεϊρίνια , 49’ , 58’ ). Ο ΠΑΟΚ έχει συνολικά έξι αναμετρήσεις με τις ομάδες από τη Νορβηγία και μετρά τρεις προκρίσεις με τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Στην Τούμπα έχει μια νίκη και δύο ήττες, ενώ στη Νορβηγία επικράτησε και στα τρία ματς.