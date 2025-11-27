Το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στην «πρωτάρα» του Europa League, Μπραν

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Οικοδεσπότης στην Τούμπα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της League Phase ο ΠΑΟΚ, o οποίος υποδέχεται τη νορβηγική Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League (27.11, 19:45).
H Τούμπα ετοιμάζεται για μία ευρωπαϊκή βραδιά υψηλής έντασης, κόντρα σε μια ομάδα, που προέρχεται από τη λευκή ισοπαλία στην Ιταλία με τη Μπολόνια και έχει επτά βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ. Η Μπραν παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση του Europa League.
- Ο σύλλογος έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της Νορβηγίας (Eliteserien) τρεις φορές, τις σεζόν 1961-62, 1963 και 2007. Έχει επίσης κατακτήσει το Κύπελλο Νορβηγίας επτά φορές. Τελευταία, χρονικά, κατάκτηση Κυπέλλου ήταν το 2022. Το 2023 και το 2024 τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα.
- Τέσσερις νίκες και δύο ήττες μετρά ο ΠΑΟΚ με νορβηγικές ομάδες. Τη σεζόν 2003-04 (ΠΑΟΚ-Λιν 0-1, Λιν-ΠΑΟΚ 0-3), τη σεζόν 2009-10 (Βαλερένγκα-ΠΑΟΚ 1-2, ΠΑΟΚ-Βαλερένγκα 0-1) και τη σεζόν 2011-12 (Βαλερένγκα-ΠΑΟΚ 0-2 και ΠΑΟΚ-Βαλερένγκα 3-0).
- Στις 26.09.1908 ο Κρίστεν Γκραν συγκέντρωσε άλλους εννιά νεαρούς άνδρες σε ένα τοπικό καφέ στο Μπέργκεν. Λόγω της δυσαρέσκειας για την κατάσταση των τοπικών αθλητικών συλλόγων, αποφάσισαν να σχηματίσουν έναν νέο σύλλογο. Ποδοσφαίρου και σκι… Τον ονόμασαν Ski– og Fodboldklubben Brann (Η Φωτιά του Συλλόγου Σκι και Ποδοσφαίρου).
- Το 1919, με χρηματοδότηση από οπαδούς και επενδυτές, εγκαινιάστηκε το στάδιο Brann σε οικόπεδο που αγόρασε ο σύλλογος το 1917. Ο εναρκτήριος αγώνας ήταν εναντίον της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας (η Brann ηττήθηκε 6-2).
- Ο πρώτος επίσημος ευρωπαϊκός αγώνας της Μπραν ήταν η νίκη με 2–0 (9–0 συνολικά) επί της Γκζίρα Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης της περιόδου 1973-74. Οι πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές προσπάθειες της ομάδας ήρθαν στο Κύπελλο Κυπελλούχων UEFA της περιόδου 1996-97, όταν η ομάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά, και στο Κύπελλο UEFA της περιόδου 2007-08, με την ομάδα να προκρίνεται στους «32».
- Έχει αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του νορβηγικού ποδοσφαίρου για 67 από τις 80 σεζόν.
- Παίζει στο Brann Stadion με μέσο όρο προσέλευσης 17.310 θεατών.
- Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, το Μπέργκεν.
- Τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το μαύρο.
- Τα παρατσούκλια της ομάδας είναι Bergens Stolthet (Το καμάρι του Μπέργκεν) και Fotballrepublikken (Ποδοσφαιρική δημοκρατία).
- Στις 30.10.2011 ο μέσος της Μπραν Καρλ Έρικ Τορπ υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα Σόγκνταλ-Μπραν. Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο και του έγινε απινίδωση από γιατρό που βρισκόταν στην εξέδρα. Επέζησε, όμως χρειάστηκε εμφύτευση απινιδωτή.
- Η σεζόν του 2021 χαρακτηρίστηκε ως «η χειρότερη χρονιά της Brann σε καιρό ειρήνης» και …Brannus horribilis από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Περιελάμβανε μια αμφιλεγόμενη έκτακτη γενική συνέλευση, μια μάχη υποβιβασμού που διήρκεσε όλη τη σεζόν, την αποχώρηση από την ομάδα ενός αθλητικού διευθυντή, ενός προπονητή και ένα σκάνδαλο afterparty…
- Εκείνη τη χρονιά, έπαιξε «τελικό» με τη Γερβ. 4–4 και πέναλτι τελικά, με την Γερβ να ανεβαίνει στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, και την Brann να υποβιβάζεται. Βέβαια, κέρδισε με άνεση την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία την αμέσως επόμενη χρονιά.
- Το 2022 μάλιστα, επανήλθε καθώς κέρδισε το Κύπελλο (2-0 την Lillestrøm), χαρίζοντας στον σύλλογο το πρώτο μεγάλο τρόπαιο από το 2007.