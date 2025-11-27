Το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στην «πρωτάρα» του Europa League, Μπραν

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει τη σημερινή (27/11 19:45) αντίπαλο του, τη Μπραν, η οποία αποτελεί την «πρωτάρα» του Europa League.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Οικοδεσπότης στην Τούμπα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της League Phase ο ΠΑΟΚ, o οποίος υποδέχεται τη νορβηγική Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League (27.11, 19:45).

H Τούμπα ετοιμάζεται για μία ευρωπαϊκή βραδιά υψηλής έντασης, κόντρα σε μια ομάδα, που προέρχεται από τη λευκή ισοπαλία στην Ιταλία με τη Μπολόνια και έχει επτά βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ. Η Μπραν παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση του Europa League.