Χάνει τον καλύτερο παίκτη της η Καϊράτ ενόψει Ολυμπιακού

Πλήγμα για τους Καζάκους ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς τραυματίστηκε και συμπλήρωσε κάρτες το wonderkid της ομάδας, Ντάσταν Σατπάγεφ, που είναι κλεισμένος από την Τσέλσι.

Ο 17χρονος επιθετικός αποτελεί το παιδί-θαύμα του ποδοσφαίρου του Καζακστάν, πραγματοποιώντας μία τρομερή χρονιά με συνολικά 19 γκολ και 8 ασίστ σε 41 εμφανίσεις για όλες τις διοργανώσεις. Κάπως έτσι δεν άργησε να μπει στα ραντάρ των "μεγάλων" του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η Τσέλσι κινήθηκε πιο γρήγορα απ' όλους κι έχει ήδη προλάβει να τον "καπαρώσει".

Ο Σατπάγεφ μάλιστα έγραψε ιστορία στη χθεσινή ήττα με 3-2 στην Κοπεγχάγη, καθώς μείωσε στο 81' (σε 3-1) κι έγινε έτσι ο πρώτος Καζάκος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην κορυφαία διοργάνωση (σε ομίλους) και ο τρίτος νεαρότερος γενικά, πίσω μόνο από τους Φατί και Γιαμάλ!

Στο φινάλε ωστόσο τραυματίστηκε και στο 94' δέχτηκε κίτρινη κάρτα που ήταν η τρίτη στη League Phase και θα λείψει από το επόμενο -κρίσιμο- ματς με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Όπως αποκάλυψε βέβαια ο προπονητής της ομάδας, Ράφαελ Ουραμπακτίν, του ζήτησε ο ίδιος να την πάρει, καθώς με τον τραυματισμό που υπέστη δεν θα προλάβαινε ούτως ή άλλως το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

