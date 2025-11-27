Σφοδρή αντίδραση της Νιούκαστλ: Καταγγέλλει τη γαλλική αστυνομία για υπερβολική βία εις βάρος των οπαδών της

Με επίσημη επιστολή προς την UEFA, η Νιούκαστλ εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική αστυνομία αντιμετώπισε τους οπαδούς της ομάδας στη Μασσαλία, μετά τον αγώνα με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο αγγλικός σύλλογος κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά και αδικαιολόγητη χρήση βίας», καταγγέλλοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας ενήργησαν υπέρμετρα και χωρίς λόγο εναντίον ειρηνικών οπαδών.

Σύμφωνα με τη Νιούκαστλ, μετά τη λήξη του αγώνα οι φίλαθλοι υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στο γήπεδο για περίπου μία ώρα, κατ’ εντολή των τοπικών αρχών, ώστε να οργανωθεί η ασφαλής αποχώρησή τους. Είχε προβλεφθεί σταδιακή μετακίνηση ομάδων των 500 ατόμων προς τον σταθμό του μετρό, με συνοδεία αστυνομίας.

Παρά το γεγονός ότι οι οπαδοί παρέμειναν ήρεμοι και συνεργάσιμοι, η διοίκηση της Νιούκαστλ καταγγέλλει ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε χωρίς αιτία, σπρέι πιπεριού, γκλομπ και ασπίδες, εμποδίζοντας το πλήθος να κινηθεί και προκαλώντας έντονη αναστάτωση και συνωστισμό στις εξόδους.

Το προσωπικό της ομάδας προσπάθησε να παρέμβει, όμως όπως αναφέρεται, οι προσπάθειές τους είχαν ελάχιστο αποτέλεσμα, ενώ μετά το περιστατικό συγκεντρώθηκαν πολλές ανησυχητικές μαρτυρίες από οπαδούς.

Η Νιούκαστλ υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των φίλων της πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ζητά από UEFA, Μαρσέιγ και τις γαλλικές αρχές να προβούν σε επίσημη διερεύνηση, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει να συνεργάζεται με την Μονάδα Αστυνομίας Ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKFPU) και καλεί όσους οπαδούς επηρεάστηκαν να καταθέσουν τις εμπειρίες τους, ώστε οι πληροφορίες να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές και στην UEFA.