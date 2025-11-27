Ράσφορντ: «Χαλάει» η μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα – Καλά νέα για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Αμορίμ

Η πιθανότητα ο Μάρκους Ράσφορντ να παραμείνει μόνιμα στη Μπαρτσελόνα φαίνεται πως απομακρύνεται, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, λειτουργεί υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Άγγλος επιθετικός άφησε το καλοκαίρι το «Ολντ Τράφορντ» για να μετακομίσει στη Βαρκελώνη ως δανεικός και έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκκίνηση στη La Liga: 14 συμμετοχές σε γκολ (6 τέρματα, 8 ασίστ) σε 17 παιχνίδια για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Παρότι η Μπαρτσελόνα διαθέτει οψιόν αγοράς μόλις 35 εκατ. ευρώ, η οικονομική της κατάσταση καθιστά δύσκολη την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς απαιτείται μεγάλη μείωση των αποδοχών του παίκτη. Επιπλέον, οι «μπλαουγκράνα» ενδέχεται να χρειαστούν αντικαταστάτη για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι – μια δαπανηρή αποστολή που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με τη Fichajes, η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον Ράσφορντ, κίνηση που θα «τινάξει στον αέρα» τις ελπίδες της Μπαρτσελόνα για μόνιμη απόκτησή του.

Το ποσό αυτό ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματική αξία του παίκτη, καθώς η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή του αξία (ETV) φτάνει τα 52,2 εκατ. ευρώ.

Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που δεν διαθέτει άφθονους πόρους για μεταγραφές, τα επιπλέον 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με την οψιόν που έχει η Μπαρτσελόνα αποτελούν σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι» ενόψει των ενισχύσεων που θέλει ο Αμορίμ.

Η Παρί έχει συνδεθεί ξανά με τον Ράσφορντ στο παρελθόν, αλλά παραμένει αμφίβολο αν ταιριάζει στο προφίλ παικτών που προτιμά ο Λουίς Ενρίκε και ο αθλητικός διευθυντής Λουίς Κάμπος. Στα 28 του, δεν είναι πλέον στο ηλικιακό φάσμα των «επενδύσεων» που επιδιώκει ο σύλλογος, ενώ οι εντάσεις που είχε με τον Αμορίμ ίσως προβληματίσουν μια ομάδα που θέλει ηρεμία στα αποδυτήρια.

Ωστόσο, η Παρί αναμένεται να αναζητήσει ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Και όσο ο Ράσφορντ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στην Ισπανία, η Γιουνάιτεντ μπορεί να περιμένει έντονο ενδιαφέρον για έναν από τους πιο πολύτιμους «γόνεους» της ακαδημίας της.