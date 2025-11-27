Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανέδειξε τον Τάισον ως τον πολυτιμότερο απέναντι στην Κηφισιά

Ο Τάισον αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε κόντρα στην μαχητική Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας, την κέρδισε με 3-0 και επέστρεψε με το… δεξί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Εκ των κορυφαίων του αγώνα, ο απίθανος τύπος που λέγεται Τάισον . Ο Βραζιλιάνος έχει βαλθεί να αποδείξει σε όλους την λαϊκή ρήση που λέει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Στο παιχνίδι με την αθηναϊκή ομάδα, ο Τάισον στα τελευταία λεπτά του αγώνα πέτυχε δύο γκολ, κερδίζοντας τους αντιπάλους του σε ταχύτητα και ενέργεια και εκτελώντας άψογα, μετά από ισάριθμες ασίστ του Α.Ζίβκοβιτς .

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match ο Τάισυγκέντρωσε το 57,28% των ψήφων και κέρδισε το σχετικό βραβείο.

Ο δημιουργός των δύο τερμάτων Αντρίγια Ζίβκοβιτς , που μοίρασε δύο ασίστ και έφτιαξε και το πρώτο γκολ ήρθε δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γίρι Παβλένκα , που ήταν εκεί όταν η ομάδα τον χρειάστηκε.