Αλόνσο για Μουζακίτη: «Εντυπωσιακός – θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε»

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποθέωσε τον Ολυμπιακό και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην εμφάνιση του 18χρονου Χρήστου Μουζακίτη.

Παρά το εντυπωσιακό χατ-τρικ του Κιλιάν Εμπαπέ μέσα σε λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν δυναμικά και ανάγκασαν τη Ρεάλ να φτάσει στα όριά της για να πάρει το τρίποντο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αλόνσο δεν έκρυψε τον σεβασμό του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στον Μεντιλίμπαρ. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τη δουλειά που κάνει και για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο. Η ομάδα του έχει εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα και ποιότητα».

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε και ειδική αναφορά στον Μουζακίτη: «Ο Μουζακίτης είχε μεγάλο αντίκτυπο στο παιχνίδι. Έχει σπουδαία προσόντα, είναι πολύ ταλαντούχος μέσος και φυσικά θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε».