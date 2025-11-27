Βινίσιους: Κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ!

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Βινίσιους φαίνεται να αλλάζει στάση σχετικά με το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης και πως πλέον το ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου του είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον Τσάμπι Αλόνσο σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις μεταξύ τους σχέσεις πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Η εικόνα τους μετά τη νίκη με 4-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου αγκαλιάστηκαν θεωρήθηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας.

Η αποκλιμάκωση της έντασης σχετίζεται άμεσα και με τις εξελίξεις γύρω από το συμβόλαιό του. Ο Βινίσιους, ο οποίος δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με ετήσιες απολαβές 15 εκατ. ευρώ, είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του συλλόγου, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του Κιλιάν Μπαπέ.

Τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν συνδέσει την αρχική του άρνηση για ανανέωση με τη δύσκολη σχέση του με τον Αλόνσο, τονίζοντας πως είχε φτάσει στο σημείο να δηλώσει στη διοίκηση ότι δεν θα συνέχιζε αν ο προπονητής παρέμενε.

Πλέον, ο Βινίσιους παρουσιάζεται πιο διαλλακτικός, μειώνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του. Στόχος της Ρεάλ είναι να κλείσει η συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες, διαφορετικά από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο ποδοσφαιριστής θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο.