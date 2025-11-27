Βλέπει... top50 στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και ισχυρούς σε όλα τα προκριματικά!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στο Europa League και με έναν ρεαλιστικό συντελεστή κοντά στους 30.000 βαθμούς στο φινάλε της σεζόν, μπορεί να φτάσει κοντά στο top50 και να πάει ως ισχυρός στα προκριματικά του καλοκαιριού.

Με το μεγάλο διπλό επί της Μάλμε πριν τρεις εβδομάδες, οι Πράσινοι μπήκαν γερά σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League, τουλάχιστον σε επίπεδο 24άδας, αφού πλέον βρίσκονται στην 16η θέση με 6 βαθμούς, ισόβαθμοι όμως μαζί με ακόμα έξι ομάδες αλλά και μόλις στο -2 από την προνομιούχο οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους "16".

Αυτή ήταν η δεύτερη εκτός έδρας νίκη του Τριφυλλιού στη League Phase έπειτα από εκείνη επί της Γιούνγκ Μπόις, πλέον όμως καλείται να εκμεταλλευτεί και την έδρα του όπου δέχτηκε μία εκτός προγράμματος ήττα από την Γκο Αχέντ Ιγκλς, καθώς και να ανταποκριθεί στα μεγάλα "πρέπει" που έχει μπροστά του. Αρχής γενομένης φυσικά από το αποψινό ματς με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. O Παναθηναϊκός έχει ακόμη να παίξει εντός με τις Πλζεν (11/12), Ρόμα (29/1) και ενδιάμεσα εκτός με την Φερεντσβάρος (22/1).

Οι Πράσινοι έχουν τη δυνατότητα με τρεις νίκες ακόμα να κλειδώσουν ουσιαστικά την οκτάδα και να εκτοξεύσουν τον ευρωπαϊκό τους συντελεστή, αλλά ακόμη και με την είσοδο στο 9-16 θα έχουν αγγίξει την εξαιρετική περσινή τους συγκομιδή των 11.000 βαθμών.

Εφόσον το καταφέρουν πάντως αυτό, τότε ανοίγει ο δρόμος για να επανέλθουν σε στάνταρ του παρελθόντος, σε επίπεδο ευρωπαϊκού ranking αλλά και παρουσίας στις κληρώσεις του καλοκαιριού.

Γιατί οι Πράσινοι με μία συγκομιδή κοντά στους 30.000 βαθμούς θα βρίσκονται πια κοντά στο top50 -από το Νο88 που βρίσκεται σήμερα- για πρώτη φορά μετά από μία 15ετία κι έτσι θα είναι ξανά ισχυροί σε όλους τους προκριματικούς γύρους του Europa League και του Conference League. Πιθανώς ακόμη στον 2ο προκριματικό του Champions League, ενδεχομένως ακόμα και στα πλέι οφ της κορυφαίας διοργάνωσης.