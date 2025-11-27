«Οι δύο κεραυνοί» και το καρέ του Μπαπέ – Τι γράφουν οι ισπανικές εφημερίδες για τη νίκη της Ρεάλ (pics)

Τους Κίλιαν Μπαπέ και Βινίσιους αποθεώνει ο μαδριλένικος Τύπος για το «διπλό» της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην έκανε πειστική εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά πήρε την πρώτη εν Ελλάδι νίκη της με 4-3 επί του Ολυμπιακού. Κι αν η πειραματική σύνθεση στην άμυνα στοίχισε στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, μπροστά οι Κιλιάν Μπαπέ και Βινίσιους πέταγαν… φωτιές και οι ισπανικές εφημερίδες τους αποθεώνουν.

Η «Marca» έχει στο πρωτοσέλιδό της τέσσερις φορές το όνομα του Γάλλου άσου, όσα και τα γκολ που πέτυχε χθες, ενώ αναφέρει ότι καρέ τερμάτων στο Champions League έχουν πετύχει οι θρύλοι Ντι Στέφανο, Πούσκας και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η «AS» έχει φωτογραφία τους Μπαπέ, Βινίσιους και τίτλο «Οι δύο κεραυνοί», καθώς εξαιτίας τους η Ρεάλ πέρασε νικηφόρα από την Αθήνα, χάρη στα τέσσερα γκολ του Γάλλου και το ρεσιτάλ του Βραζιλιάνου. Παράλληλα, σημειώνει πως «ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πίστη και έψαξε την ισοφάριση μέχρι το τέλος».