Στα 10 κορυφαία υπό κατασκευή γήπεδα στον κόσμο ο Βοτανικός: «Έδρα παγκόσμιας κλάσης ο Παναθηναϊκός»!

Η σελίδα "Sportsrender" που ασχολείται με τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο, κάνει αφιέρωμα στα δέκα κορυφαία υπό κατασκευή γήπεδα της υφηλίου κι ανάμεσά τους βρίσκεται και εκείνο του Παναθηναϊκού!

«Η Αθήνα βιώνει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα αποτελέσει μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει:

-Γήπεδο ποδόσφαιρο 40.000 θέσεων.

-Πλήρως εξοπλισμένο κλειστό στάδιο.

-Κέντρο κολύμβησης.

-Πολλαπλές δημοτικές εγκαταστάσεις», αναφέρει το σχόλιο της σελίδας "Sportsrender" η οποία ασχολείται με τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο και κάνει ειδική αναφορά σε αυτό του Βοτανικού, το οποίο περιλαμβάνεται στα δέκα κορυφαία υπό κατασκευή της υφηλ΄θιου!

«Ο κυκλικός, γλυπτός σχεδιασμός περιλαμβάνει πλήρη στέγη, με μελλοντικά σχέδια για ενσωμάτωση ηλικίας ενέργειας. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2026, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ένα "σπίτι" παγκόσμιας κλάσης μετά από χρόνια αναμονής», συμπληρώνει.

Όσο για τα υπόλοιπα εννιά γήπεδα, είναι το νέο "Καμπ Νου" της Μπαρτσελόνα, το "Aramco Stadium" στη Σαουδική Αραβία, το "New Highmark Stadium" και το "New Nissan Stadium" στις ΗΠΑ, το "Grand Stade de Casablanca" στο Μαρόκο, το Εθνικό Στάδιο της Σερβίας, το "New Talanta Stadium" στην Κένυα, το Εθνικό Στάδιο του Ελ Σαλβαδόρ και το "Estadio Azteca Redevelopment" στο Μεξικό.