Οι φίλοι της Λίβερπουλ έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: Σηκώθηκαν να φύγουν μετά το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν! (vid)

Για πρώτη φορά στη θητεία του Άρνε Σλοτ, τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα που δεν έχουν συνηθίσει: οπαδούς να εγκαταλείπουν το γήπεδο πριν ακόμη ολοκληρωθεί το ματς, μην αντέχοντας άλλο αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα που παρουσιάζει η ομάδα.

Η Αϊντχόφεν κυριάρχησε απόλυτα στο «Άνφιλντ», επιβλήθηκε με ένα εμφατικό 4-1 και βύθισε ακόμη περισσότερο στο σκοτάδι την κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ, που συνήθως στηρίζουν την ομάδα μέχρι τέλους και σπανίως γυρίζουν την πλάτη τους, αυτή τη φορά έδειξαν πως η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: χρειάζεται άμεση βελτίωση.

Μετά το τρίτο τέρμα των Ολλανδών πολλοί οπαδοί άρχισαν να αποχωρούν από τις εξέδρες, ενώ με το τέταρτο γκολ η εικόνα του «Άνφιλντ» ήταν εντελώς ασυνήθιστη—μια σχεδόν άδεια κερκίδα σε παιχνίδι εντός έδρας της Λίβερπουλ, κάτι που σπάνια συναντά κανείς.