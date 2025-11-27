Ξεκίνημα με 5Χ5 η Άρσεναλ, όπως πριν 20 χρόνια

Μόνο τη σεζόν που έφτασε στον τελικό του Champions League η Άρσεναλ τη σεζόν 2005-06, είχε κερδίσει τα πρώτα πέντε παιχνίδια στη διοργάνωση.

Ασταμάτητη μοιάζει η Άρσεναλ φέτος, τόσο στην Premier League όσο και στο Champions League. Από χθες οι «κανονιέρηδες» είναι η μόνη ομάδα με το απόλυτο των νικών μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικής της League Phase, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργανώσεις.

Κάτι ανάλογο η ομάδα του Λονδίνου είχε πετύχει το 2005-06, τη μοναδική φορά που είχε φτάσει ως τον τελικό του Champions League. Και φέτος μπορεί να ονειρεύεται και πάλι ανάλογη πορεία, καθώς φαίνεται πώς οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δυσκολεύονται να την ακολουθήσουν.

Όπλο της ομάδας του Αρτέτα είναι η άμυνα, καθώς χθες δέχτηκε το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση, από την Μπάγερν Μονάχου, την οποία υποχρέωσε και στην πρώτη της φετινή ήττα. Η Άρσεναλ κατάφερε να περιορίσει τόσο πολύ τους Βαυαρούς, που έκαναν μόλις 8 τελικές προσπάθειες και είχαν μόλις 13 επαφές στην περιοχή της. Παράλληλα, φρόντισαν να εξουδετερώσουν τον Χάρι Κέιν, ο οποίος βρίσκεται φέτος σε εξαιρετική κατάσταση, δεν έκανε ούτε ένα σουτ χθες στο Έμιρεϊτς.

