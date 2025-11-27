Φουλ δράση στη 4η αγωνιστική – Απόλυτα, ανατροπές και εκπλήξεις

Το σκηνικό πριν από την τέταρτη και καθοριστική αγωνιστική του Conference League.

Η εικόνα πριν τη 4η αγωνιστική του Conference League

Τρεις ομάδες — Τσέλιε, Σάμσουνσπορ και Μάιντς — διατηρούν το απόλυτο των βαθμών έχοντας ολοκληρώσει το μισό της διαδρομής στη League Phase του Conference League. Και οι 18 αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής διεξάγονται σήμερα (27/11). Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η έξοδος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, όπου αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Φιορεντίνα του Πάολο Βανόλι.

Η Στρασμπούρ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας αντέδρασε στην εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ Λάρνακας, κερδίζοντας 3-1 την Άλκμααρ με δύο γκολ του Ισμαΐλα Σαρ. Ωστόσο, η ομάδα του Λονδίνου έχει άλλο ένα δύσκολο έργο μπροστά της, καθώς δοκιμάζεται απέναντι στη Στρασμπούρ.

Με προπονητή τον Λίαμ Ρόζενιορ — έναν νεαρό τεχνικό από το Νότιο Λονδίνο — η Στρασμπούρ διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές με αγγλικό παρελθόν. Ανάμεσά τους ο Μπεν Τσίλγουελ, που πέρσι βοήθησε την Πάλας να κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας ως δανεικός από την Τσέλσι.

Η ομάδα διαθέτει ταλαντούχους νεαρούς όπως ο 22χρονος Μαρσιάλ Γκόντο, σκόρερ στο 2-1 επί της Χάκεν, και ο Χοακίν Πανικέλι, που με τις εμφανίσεις του κέρδισε πρόσκληση στην εθνική Αργεντινής.

Ράγιο Βαγιεκάνο: Στα όρια του θαύματος

Η Ράγιο έχει γίνει… βασίλισσα των καθυστερήσεων, πετυχαίνοντας γκολ στο φινάλε τόσο στη 2η όσο και στην 3η αγωνιστική. Με μοναδική προηγούμενη ευρωπαϊκή πορεία την προημιτελική συμμετοχή στο UEFA Cup το 2000/01, οι Μαδριλένοι ονειρεύονται ξανά νοκ άουτ φάση.

Αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, που προέρχεται από ήττα 3-1 από την Κουόπιο. Ο προπονητής Βλάντιμιρ Βάις περιμένει πως η Ράγιο θα πιέσει έντονα, καθώς η Σλόβαν έχει ήδη χάσει 2-1 από τη Στρασμπούρ στη διοργάνωση.

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς: Το όνειρο συνεχίζεται

Ο προπονητής της Χάμρουν, Τζιάκομο Μόντικα, χαρακτήρισε την παρουσία στη League Phase «όλυμπο του σοβαρού ποδοσφαίρου» για την ομάδα της Μάλτας. Η Χάμρουν όμως δεν έχει βαθμό ούτε γκολ.

Οι επόμενοι φιλοξενούμενοι, οι Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ, ζουν ένα μικρό θαύμα:

• νίκη-σοκ 2-1 επί της Λεχ Πόζναν

• ισοφάριση στο τέλος απέναντι στη Ριέκα

Ο προπονητής Χουανχό Μπεζάρες δήλωσε ότι από την πρώτη μέρα ένιωσαν πως «ένα όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα». Με 4 βαθμούς, οι Ιμπς διεκδικούν πρόκριση και μια νίκη στη Μάλτα θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά σε μια ιστορική επιτυχία.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Πέμπτη 27/11

19:45

• Άλκμααρ – Σέλμπουρν

• Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγιεκάνο

• Λεχ Πόζναν – Λοζάνη

• Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

• Ζρίνσκι Μόσταρ – Χάκεν

• Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε

• Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ραπίντ Βιένης

• Κραϊόβα – Μάιντς

• Χάμρουν – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς

22:00

• Φιορεντίνα – ΑΕΚ

• Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας

• Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

• Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας

• Γιαγκελόνια – Κουόπιο

• Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

• Αμπερντίν – Νόα

• Ντρίτα – Σκεντίγια

• Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ

Βαθμολογία (μετά από 3 αγώνες)

Κορυφή

Σαμσουνσπόρ — 9 Τσέλιε — 9 Μάιντς — 9 ΑΕΚ Λάρνακας — 7 Λοζάνη — 7 Ράγιο Βαγιεκάνο — 7 Στρασμπούρ — 7 Φιορεντίνα — 6

Μεσαία ζώνη

Κρίσταλ Πάλας — 6 Σαχτάρ Ντόνετσκ — 6 Κουόπιο — 5 Ρακόβ — 5 Ντρίτα — 5 Γιαγκελόνια — 5 ΑΕΚ — 4 Σπάρτα Πράγας — 4

Κάτω ζώνη