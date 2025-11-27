Μεγάλες μάχες με έντονη ελληνική απόχρωση!

Η πίεση αυξάνεται καθώς η League phase του Europa League μπαίνει στο δεύτερο μισό της, με τους 18 αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για σήμερα (27/11).

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League περιλαμβάνει δύο σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα (19:45), ενώ αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς (22:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Οι μεγάλες μάχες της αγωνιστικής

Η Άστον Βίλα στοχεύει να επαναλάβει τη συναρπαστική νίκη της περσινής σεζόν, ενώ η Ρόμα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση απέναντι στη Μίντιλαντ — τη μοναδική ομάδα με το απόλυτο 12 βαθμών. Παράλληλα, δύο ιστορικές αναμετρήσεις θα αναβιώσουν, με “ρεβάνς” παλαιών τελικών του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Η Φράιμπουργκ και η Θέλτα πηγαίνουν σε Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα, με στόχο να κεφαλαιοποιήσουν τις εντυπωσιακές νίκες τους στην προηγούμενη αγωνιστική. Η Ρέιντζερς, που δεν έχει ακόμα νίκη, φιλοξενεί τη Μπράγκα, ενώ η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις, η οποία επίσης ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς.

Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

Η Βίλα έχει καλές αναμνήσεις από την περσινή επίσκεψή της στη Βέρνη, όταν επικράτησε 3-0 στη μεγάλη επιστροφή της στο Champions League μετά από 41 χρόνια. Αυτή τη φορά, η Γιουνγκ Μπόις θέλει να αφήσει πίσω της το 4-0 από τον ΠΑΟΚ, όμως το έργο της είναι δύσκολο, αφού η ομάδα του Έμερι έχει δύο στα δύο εντός έδρας.

Ρόμα – Μίντιλαντ

Η Ρόμα προέρχεται από νίκη κόντρα στη Ρέιντζερς και θέλει να διορθώσει τις εντός έδρας ήττες της. Ο Πελεγκρίνι τόνισε τη σημασία της αναμέτρησης με τη Μίντιλαντ, που έχει 4/4 νίκες και είναι η μοναδική αήττητη ομάδα. Η Ρόμα σημείωσε την 99η νίκη της στο UEFA Cup/Europa League και ξεπέρασε την Τότεναμ στην ιστορική λίστα.

Φέγενορντ – Σέλτικ: Αναβίωση τελικού

Οι δύο ομάδες, που δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά (1 νίκη σε 4 αγώνες), ελπίζουν να κάνουν νέα αρχή στο Ρότερνταμ. Η αναμέτρηση θυμίζει τον τελικό του 1970, όπου η Φέγενορντ είχε επικρατήσει 2-1 στην παράταση για τον μοναδικό της ευρωπαϊκό τίτλο.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε: 46 χρόνια μετά

Η Φόρεστ βρίσκεται στη 23η θέση μετά το 0-0 με τη Στουρμ Γκρατς, αλλά προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Η Μάλμε δεν έχει νίκη αλλά, όπως και η Φόρεστ, θεωρεί πως της λείπει μόνο το τελείωμα στις φάσεις. Το ματς αποτελεί… επανάληψη του τελικού του 1979, όπου η Φόρεστ είχε κατακτήσει το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά της τρόπαια.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 27/11

19:45

• Ρόμα – Μίντιλαντ

• Πόρτο – Νις

• Φέγενορντ – Σέλτικ

• Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

• Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

• Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος

• ΠΑΟΚ – Μπραν

• Πλζεν – Φράιμπουργκ

• Λουντογκόρετς – Θέλτα

22:00

• Ρέιντζερς – Μπράγκα

• Μπέτις – Ουτρέχτη

• Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου

• Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν

• Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

• Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

• Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

• Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

• Γκενκ – Βασιλεία

Βαθμολογία (μετά από 4 αγώνες)

Πρώτη ζώνη

Μίντιλαντ 12 Φράιμπουργκ 10 Φερεντσβάρος 10 Θέλτα 9 Μπράγκα 9 Άστον Βίλα 9 Λιόν 9 Βικτόρια Πλζεν 8

Μέση ζώνη

Μπέτις 8 ΠΑΟΚ 7 Μπραν 7 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7 Γκενκ 7 Πόρτο 7 Φενερμπαχτσέ 6 Παναθηναϊκός 6

Κάτω ζώνη