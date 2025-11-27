Μεγάλες μάχες με έντονη ελληνική απόχρωση!

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League περιλαμβάνει δύο σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα (19:45), ενώ αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς (22:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη συνέχεια στη διοργάνωση.
Οι μεγάλες μάχες της αγωνιστικής
Η Άστον Βίλα στοχεύει να επαναλάβει τη συναρπαστική νίκη της περσινής σεζόν, ενώ η Ρόμα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση απέναντι στη Μίντιλαντ — τη μοναδική ομάδα με το απόλυτο 12 βαθμών. Παράλληλα, δύο ιστορικές αναμετρήσεις θα αναβιώσουν, με “ρεβάνς” παλαιών τελικών του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.
Η Φράιμπουργκ και η Θέλτα πηγαίνουν σε Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα, με στόχο να κεφαλαιοποιήσουν τις εντυπωσιακές νίκες τους στην προηγούμενη αγωνιστική. Η Ρέιντζερς, που δεν έχει ακόμα νίκη, φιλοξενεί τη Μπράγκα, ενώ η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις, η οποία επίσης ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς.
Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
Η Βίλα έχει καλές αναμνήσεις από την περσινή επίσκεψή της στη Βέρνη, όταν επικράτησε 3-0 στη μεγάλη επιστροφή της στο Champions League μετά από 41 χρόνια. Αυτή τη φορά, η Γιουνγκ Μπόις θέλει να αφήσει πίσω της το 4-0 από τον ΠΑΟΚ, όμως το έργο της είναι δύσκολο, αφού η ομάδα του Έμερι έχει δύο στα δύο εντός έδρας.
Ρόμα – Μίντιλαντ
Η Ρόμα προέρχεται από νίκη κόντρα στη Ρέιντζερς και θέλει να διορθώσει τις εντός έδρας ήττες της. Ο Πελεγκρίνι τόνισε τη σημασία της αναμέτρησης με τη Μίντιλαντ, που έχει 4/4 νίκες και είναι η μοναδική αήττητη ομάδα. Η Ρόμα σημείωσε την 99η νίκη της στο UEFA Cup/Europa League και ξεπέρασε την Τότεναμ στην ιστορική λίστα.
Φέγενορντ – Σέλτικ: Αναβίωση τελικού
Οι δύο ομάδες, που δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά (1 νίκη σε 4 αγώνες), ελπίζουν να κάνουν νέα αρχή στο Ρότερνταμ. Η αναμέτρηση θυμίζει τον τελικό του 1970, όπου η Φέγενορντ είχε επικρατήσει 2-1 στην παράταση για τον μοναδικό της ευρωπαϊκό τίτλο.
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε: 46 χρόνια μετά
Η Φόρεστ βρίσκεται στη 23η θέση μετά το 0-0 με τη Στουρμ Γκρατς, αλλά προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Η Μάλμε δεν έχει νίκη αλλά, όπως και η Φόρεστ, θεωρεί πως της λείπει μόνο το τελείωμα στις φάσεις. Το ματς αποτελεί… επανάληψη του τελικού του 1979, όπου η Φόρεστ είχε κατακτήσει το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά της τρόπαια.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Πέμπτη 27/11
19:45
• Ρόμα – Μίντιλαντ
• Πόρτο – Νις
• Φέγενορντ – Σέλτικ
• Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
• Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
• Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος
• ΠΑΟΚ – Μπραν
• Πλζεν – Φράιμπουργκ
• Λουντογκόρετς – Θέλτα
22:00
• Ρέιντζερς – Μπράγκα
• Μπέτις – Ουτρέχτη
• Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου
• Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν
• Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
• Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
• Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
• Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
• Γκενκ – Βασιλεία
Βαθμολογία (μετά από 4 αγώνες)
Πρώτη ζώνη
-
Μίντιλαντ 12
-
Φράιμπουργκ 10
-
Φερεντσβάρος 10
-
Θέλτα 9
-
Μπράγκα 9
-
Άστον Βίλα 9
-
Λιόν 9
-
Βικτόρια Πλζεν 8
Μέση ζώνη
-
Μπέτις 8
-
ΠΑΟΚ 7
-
Μπραν 7
-
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7
-
Γκενκ 7
-
Πόρτο 7
-
Φενερμπαχτσέ 6
-
Παναθηναϊκός 6
Κάτω ζώνη
-
Βασιλεία 6
-
Ρόμα 6
-
Λιλ 6
-
Στουτγκάρδη 6
-
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
-
Γιουνγκ Μπόις 6
-
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
-
Μπολόνια 4
-
Ερυθρός Αστέρας 4
-
Στουρμ Γκρατς 4
-
Σέλτικ 4
-
Σάλτσμπουργκ 3
-
Φέγενορντ 3
-
Λουντογκόρετς 3
-
Στεάουα Βουκουρεστίου 3
-
Ουτρέχτη 1
-
Μάλμε 1
-
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1
-
Νις 0
-
Ρέιντζερς 0