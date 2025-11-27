Η Ευρώπη είναι το «πρέπει» που απέμεινε, τα υπόλοιπα ακολουθούν

ΑΕΚ; Ποια ΑΕΚ; Αυτό και μόνο ισχύει πριν το ματς με την Στουρμ Γκρατς για τον Παναθηναϊκό, στο οποίο έχει μεγάλο αντίπαλο τον εαυτό του. Γράφει ο Λευτέρης Μπακολιάς.

Συνήθως τα ευρωπαϊκά ματς «φοβίζουν» ενόψει των αγώνων πρωταθλήματος. Κούραση, πνευματική προετοιμασία, στοιχεία που αποπροσανατολίζουν τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε το αντίθετο. Την ανησυχία γιατί ακολουθεί το ματς με την ΑΕΚ. Το οποίο όσο σημαντικό κι αν μοιάζει, δεν είναι όσο σπουδαίο το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς.

Οι Πράσινοι στο πρωτάθλημα έχουν μείνει πίσω. Τα δεδομένα τους αυτή τη στιγμή – παρά το γεγονός πως ανεβαίνουν σε κάθε τομέα – δε δείχνουν πως θα μπορέσουν να κάνουν σοβαρό πρωταθλητισμό. Κατά συνέπεια ουσιαστική επίτευξη στόχου εκεί, δύσκολα μπορεί να υπάρξει.

Αυτά που σου δίνει η σεζόν, πρέπει να τα κυνηγάς. Διαφορετικά απλά θα είμαστε σε ένα mood προετοιμασίας μέχρι τα ευρωπαϊκά ματς του 2026-27. Τι δίνει η σεζόν; Την Ευρώπη ως μεγάλο στόχο. Κυρίως λόγω του προγράμματος που ακολουθεί και τη συγκομιδή μέχρι τώρα της ομάδας.

Τρία εντός έδρας ματς και ένα εκτός με τη Φερεντσβάρος. Πρόγραμμα που προσφέρει στον Παναθηναϊκό τη χρυσή ευκαιρία να προχωρήσουν στο Europa League. Ειδικά απ’ τη στιγμή που έχουν στον πάγκο τους έναν άνθρωπο αυθεντία ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ΑΕΚ, μπροστά στη σημασία και στη σπουδαιότητα του παιχνιδιού με τη Στουρμ Γκρατς. Οι τρεις βαθμοί με τους αυστριακούς, αποτελούν το μεγάλο στόχο της εβδομάδας. Με την Ένωση το ματς είναι μακρινό. Αναφορικά με την αμεσότητα του στόχου. Κοινώς και να νικήσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ, δε σημαίνει πως θα κάνει πρωταθλητισμό. Απλά θα πλησιάσει την τρίτη θέση. Αν νικήσει όμως την Στουρμ, τότε έχει στο χέρι του το να φτάσει να προκριθεί γιατί όχι και στην πρώτη 8άδα.

Η μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό, είναι πως με τους αυστριακούς δε θα παίξουν όπως έπρεπε. Οι απουσίες είναι τεράστιες, τα μαζεμένα προβλήματα πάρα πολλά και ειδικά στη μεσαία γραμμή. Πρώτος και μεγάλος αντίπαλος, είναι η διαχείριση αυτής της κατάστασης. Να βρει ο Μπενίτεθ τις λύσεις για να γίνει αυτό που πρέπει σε ένα ματς όπου υπάρχει «πρέπει» νίκης.

Λόγω των περιορισμών με τη λίστα, δε δίνονται έστω οι δυνατότητες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Για παράδειγμα δεν είναι διαθέσιμος ο Γεντβάι. Παράλληλα, υπάρχει και το σοβαρό ζήτημα με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μοιάζει να μην υπολογίζεται καθόλου. Παίκτης θυμίζουμε που κάποιοι τον έφεραν ως αντι-Ουναΐ. Προφανώς και δεν είναι προπονητική ευθύνη, καθώς ούτε ο Μπενίτεθ ούτε κανείς δεν θα τον άφηναν εκτός αν θεωρούσαν πως μπορεί να βοηθήσει. Μια τόσο μεγάλη οικονομικά κίνηση και σε σπουδαιότητα για τον Παναθηναϊκό, μοιάζει να έχει μείνει πιο πίσω από τον Μπρέγκου αυτή τη στιγμή.

Οι Πράσινοι ψάχνουν το… άγγιγμα του Μπενίτεθ με τις συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Η Στουρμ είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν γίνεται να συζητάμε σοβαρά αν πρέπει να τη νικήσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του. Πρωτίστως πρέπει να νικήσει τον εαυτό του, αναφορικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει. Αν το κάνει αυτό, οι αυστριακοί θα «πέσουν» εύκολα.

Από κάθε άποψη, τα σπουδαία για τον Παναθηναϊκό είναι στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης. Στο πρωτάθλημα έχει γίνει ήδη μεγάλη ζημιά και ταυτόχρονα έχει ακόμη δρόμο. Στο Europa League απ’ όσα ματς απομένουν, η Στουρμ και η Πλζεν είναι τα μεγάλα «πρέπει».

Όλα αυτά, έχοντας πάντα στο μυαλό μας αυτό που είπε και ο προπονητής. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης ποδοσφαιρικής. Θα έρθουν και οι ήττες, θα έρθουν και οι πίκρες. Μαζεύτηκαν πολλές τα τελευταία χρόνια, όμως ο Μπενίτεθ και τα νέα πρόσωπα που προστέθηκαν για να κάνουν… κουμάντο στο καράβι, αξίζουν τη στήριξη και την ελπίδα.

Θέλουμε νίκες παντού και πάντα. Δεν τίθεται θέμα. Όμως ξέρουμε πως αυτό δε γίνεται, γι’ αυτό και αναφέρουμε πως είναι σημαντικότερο σε επίπεδο αμεσότητας στόχων, το παιχνίδι με τη Στουρμ. Η μεγάλη εικόνα βέβαια, είναι η εξέλιξη του Παναθηναϊκού. Μέσα στην οποία υπάγεται και η ευρωπαϊκή άνοδος στο ranking.