Επίθεση Πανιωνίου σε Μαρτσούκο για την δίωξη κατά Αυλωνίτη

Βολές εναντίον του προέδρου της Superleague 2 από την ΠΑΕ Πανιώνιος για την δίωξη του Τάσου Αυλωνίτη, ο οποίος έκανε λόγο για την πιο βρώμικη λίγκα της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστορικού:

Σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Προέδρου της SL2, Πέτρου Μαρτσούκου, η ΠΑΕ Πανιώνιος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως εξής:

Όταν δημοσιεύματα και διεθνείς έρευνες χαρακτηρίζουν το Πρωτάθλημα της SL2 ως το πιο υποβαθμισμένο και διεφθαρμένο επαγγελματικό Πρωτάθλημα της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Λίγκας κάνει ότι δεν ακούει. Όταν όμως, σε μια διαδικτυακή εκπομπή φιλάθλων του Πανιωνίου, γίνεται μια απλή αναφορά από ποδοσφαιριστή του Ιστορικού σχετικά με την ποιότητα του πρωταθλήματος, τότε θυμάται να αντιδράσει και να τον καταγγείλει.

Βρισκόμαστε λοιπόν, απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. O πρόεδρος της SL2 Πέτρος Μαρτσουκος να στρέφεται κατά του αρχηγού του Πανιωνίου, τόσο με δηλώσεις σε τηλεοπτικά πάνελ, όσο και με έγγραφες καταγγελίες προς την ΕΠΟ.

Μετά από όλα αυτά προκύπτουν εύλογα τα εξής ερωτήματα:

1) Είναι ο πρόεδρος της SL2 κατάλληλος ή ακατάλληλος γι αυτή τη θέση που κατέχει;

2) Μεροληπτεί ή όχι υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων;

3) Έχει κινηθεί νομικά στο παρελθόν εναντίον όσων έχουν καταφερθεί απέναντι στην ποιότητα και την ακεραιότητα του πρωταθλήματος, ή έχοντας επιλεκτική μνήμη επιλέγει ποιον θα στείλει στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα;

ΥΓ: Ο Πανιώνιος ήταν, είναι και θα είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με όποιο κόστος.

https://panioniosfc.gr/anakoinosi-pae-panionios-11/