O MVP Μπαπέ πήρε το βραβείο και τη μπάλα του αγώνα… σπίτι του

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης χθες στο Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4, πετυχαίνοντας καρέ τερμάτων.

Σε προσωπική υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ εξελίχθηκε το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Γάλλος άσος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της «βασίλισσας», αναδείχθηκε MVP του αγώνα και πήρε σπίτι του την μπάλα του αγώνα.

Με τη… διαστημική του εμφάνιση έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που σημείωσε 4 γκολ σε ένα ματς Champions League.

Ο Γάλλος σταρ δέχτηκε το σχετικό βραβείο του MVP από την UEFA και πόζαρε χαμογελαστός στους φωτογράφους.

