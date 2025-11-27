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Μπαπέ για τα συνθήματα στο Καραϊσκάκη: «Τα έλεγαν σε... κακά γαλλικά»! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Με χιουμοριστικό τρόπο απάντησε ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τα συνθήματα που άκουγε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε το ματς της ζωής του στο Φάληρο και έπαιξε... μόνος τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας τέσσερα γκολ. 

Ο Μπαπέ πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, ενώ έχει και τα περισσότερα σε εκτός έδρας ματς της διοργάνωσης. 

Μετά το τέλος του αγώνα ο άσος της Ρεάλ ρωτήθηκε για τα για τα συνθήματα που άκουσε, δίνοντας μία απίθανη απάντηση. 

«Τα συνθήματα πριν από το ζέσταμα, σας έδωσαν κίνητρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τον Μπαπέ να απαντάει: «Ναι, ναι τους άκουγα στο ζέσταμα. Φώναζαν συνθήματα στα γαλλικά… αλλά σε κακά γαλλικά. Η προφορά ήταν κακή, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν είχε σημασία, ήμουν συγκεντρωμένος στην ομάδα μου, στο να τους βοηθήσω, και σκεφτόμουν την απόδοσή μας στο γήπεδο και τη θετική αντίδραση του κοινού».
 

Μπαπέ για τα συνθήματα στο Καραϊσκάκη: «Τα έλεγαν σε... κακά γαλλικά»! (vid)