Μπαπέ για τα συνθήματα στο Καραϊσκάκη: «Τα έλεγαν σε... κακά γαλλικά»! (vid)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε το ματς της ζωής του στο Φάληρο και έπαιξε... μόνος τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας τέσσερα γκολ.
Ο Μπαπέ πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, ενώ έχει και τα περισσότερα σε εκτός έδρας ματς της διοργάνωσης.
Μετά το τέλος του αγώνα ο άσος της Ρεάλ ρωτήθηκε για τα για τα συνθήματα που άκουσε, δίνοντας μία απίθανη απάντηση.
«Τα συνθήματα πριν από το ζέσταμα, σας έδωσαν κίνητρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τον Μπαπέ να απαντάει: «Ναι, ναι τους άκουγα στο ζέσταμα. Φώναζαν συνθήματα στα γαλλικά… αλλά σε κακά γαλλικά. Η προφορά ήταν κακή, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν είχε σημασία, ήμουν συγκεντρωμένος στην ομάδα μου, στο να τους βοηθήσω, και σκεφτόμουν την απόδοσή μας στο γήπεδο και τη θετική αντίδραση του κοινού».
R : the chants before the warm-up, did they motivate you?— Mια🐼 (@soumia274) November 26, 2025
Kylian : Kylian: what does “cánticos” mean?
R : the fans that were chanting
Kylian : "ah, yes, yes, i heard them in the warm-up. they were chanting in french, but in a bad french." 😭 pic.twitter.com/9am5BbgdHR