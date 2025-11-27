Μπαπέ για τα συνθήματα στο Καραϊσκάκη: «Τα έλεγαν σε... κακά γαλλικά»! (vid)

Με χιουμοριστικό τρόπο απάντησε ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τα συνθήματα που άκουγε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε το ματς της ζωής του στο Φάληρο και έπαιξε... μόνος τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας τέσσερα γκολ.

Ο Μπαπέ πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, ενώ έχει και τα περισσότερα σε εκτός έδρας ματς της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα ο άσος της Ρεάλ ρωτήθηκε για τα για τα συνθήματα που άκουσε, δίνοντας μία απίθανη απάντηση.

«Τα συνθήματα πριν από το ζέσταμα, σας έδωσαν κίνητρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τον Μπαπέ να απαντάει: «Ναι, ναι τους άκουγα στο ζέσταμα. Φώναζαν συνθήματα στα γαλλικά… αλλά σε κακά γαλλικά. Η προφορά ήταν κακή, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν είχε σημασία, ήμουν συγκεντρωμένος στην ομάδα μου, στο να τους βοηθήσω, και σκεφτόμουν την απόδοσή μας στο γήπεδο και τη θετική αντίδραση του κοινού».

