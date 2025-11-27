Η ασέβεια του παικταρά Βινίσιους

Μάγεψε (και) κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά επιμένει παράλληλα και να αδικεί τον εαυτό του

Ήταν ολοφάνερο χθες στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε εκείνο το απίστευτο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια, είναι πραγματική οπτική απόλαυση. Κάθε του άγγιγμα, κάθε του κίνηση ξεχωρίζει. Δεν κλωτσάει την μπάλα, την χαϊδεύει.

Δεν τρέχει απλώς, μοιάζει να αιωρείται. Δεν ντριμπλάρει, μαγεύει. Κι όμως υπάρχει κάτι που δεν του επιτρέπει να φτάσει στο επίπεδο δημοφιλίας και αναγνώρισης που αντιστοιχεί στο ταλέντο του. Κάτι που τον κρατάει πίσω . . .

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