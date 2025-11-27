Ποδοσφαιρικός πολιτισμός στην Κοπεγχάγη: Καλοδέχτηκαν τους 10 οπαδούς της Καϊράτ που ταξίδεψαν στη Δανία (vid)

Η Κοπεγχάγη καλωσόρισε τους δέκα γενναίους οπαδούς της Καϊράτ, που έκαναν 5.000 χλμ ως τη Δανία να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Δέκα γενναίοι οπαδοί της Καϊράτ Αλμάτι ταξίδεψαν 5.000 χλμ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στο παιχνίδι με την Κοπεγχάγη. Οι Δανοί, δείχνοντας τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό τους, υποδέχτηκαν τους δέκα Καζάκους, τους κατέβασαν πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο και τους έδωσαν δώρα, βγάζοντας και τις σχετικές αναμνηστικές φωτογραφίες.

Μάλιστα, στην ανάρτηση του σχετικού βίντεο έγραψαν χαρακτηριστικά:

«Το να ταξιδεύεις 5.000 χλμ για να στηρίξεις την ομάδα σου είναι αξιοθαύμαστο. Δέκα οπαδοί έκαναν το ταξίδι από το Αλμάτι, κάτι που θέλουμε να αναγνωρίσουμε σαν ομάδα. Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ευχόμαστε σε όλους τους οπαδούς ένα καλό παιχνίδι Champions League».