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Γκολ και θέαμα χθες στο Champions League - Δείτε όλα τα τέρματα της βραδιάς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Χορταστικά παιχνίδια προσέφερε το χθεσινό δεύτερο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με 42 γκολ!

Απολαύστε όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς...

Γκολ και θέαμα χθες στο Champions League - Δείτε όλα τα τέρματα της βραδιάς (vid)