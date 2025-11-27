Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκολ και θέαμα χθες στο Champions League - Δείτε όλα τα τέρματα της βραδιάς (vid) 27-11-2025 08:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Χορταστικά παιχνίδια προσέφερε το χθεσινό δεύτερο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με 42 γκολ! Απολαύστε όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς... Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Γκολ και θέαμα χθες στο Champions League - Δείτε όλα τα τέρματα της βραδιάς (vid) SHARE