Μάχη στη Φλωρεντία για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το θετικό αποτέλεσμα στη Φλωρεντία ψάχνει απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 4 HD, ΑΝΤ1) η ΑΕΚ απέναντι στην Φιορεντίνα, για να ανοίξει τα… φτερά της προς την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase, η Ένωση βρίσκεται στην 15η θέση με 4 βαθμούς και αναζητά βαθμούς εκτός έδρας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, που είναι τραυματίες και αυτές οι απουσίες ίσως φέρουν αλλαγή στο σύστημα, με τον ρόμβο να είναι πιθανό να επιστρέψει.

Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Φιορεντίνα, η οποία ψάχνει την αντίδραση, καθώς μετρά έξι παιχνίδια χωρίς νίκη. Οι «βιόλα» έχουν 6 βαθμούς και βρίσκονται στην 8η θέση, θέλοντας το εντός έδρας «τρίποντο» για να παραμείνουν στην πρώητ οκτάδα.

Οι πιθανές συνθέσεις

Φιορεντίνα: Μαρτινέλι, Πόγκρασιτς, Μαρί, Ρανιέρι, Νικολούσι, Σαμ, Εντούρ, Παρίσι, Φορτίνι, Φατσίνι, Κιν.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκρούγιτς, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.