Για το άλμα προς την οκτάδα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Στουρμ Γκρατς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Την εντός έδρας νίκη που θα τον θέσει σε τροχιά οκτάδας του Europa League ψάχνει απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 4 HD) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, για την 5η στροφή της League Phase.

Το «τριφύλλι» με τον Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αγωνιστικά και ψυχολογικά, ενώ προέρχεται από το «διπλό» στη Μάλμε. Στόχος είναι να πανηγυρίσει το πρώτο του εντός έδρας «τρίποντο» που θα βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία, μιας και τώρα βρίσκεται στην 16η θέση με 6 βαθμούς.

Τα αγωνιστικά προβλήματα είναι αρκετά για τον Ισπανό προπονητή, καθώς δεν υπολογίζει στους Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Λαφόν, που είναι τραυματίες, αλλά και τον τιμωρημένο Σιώπη.

Η Στουρμ από την πλευρά της έχει επτά ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα της Αυστρίας, αλλά στο Europa League έχει μαζέψει 4 βαθμούς (νίκη με Ρέιντζερς, ισοπαλία με Νότιγχαμ) και βρίσκεται στην 25η θέση.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Κάριτς, Μάλιτς, Γκεϊρχόφεν, Αϊβού, Στάνκοβιτς, Κιτεϊσβίλι, Χεντλ, Χόρβατ, Μαλόνε, Ράτσγκα.

