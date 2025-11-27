Ο Τόνεϊ έριξε άκυρο στην Έβερτον για χάρη της Τότεναμ

Ο Άιβαν Τόνεϊ πιέζει για να αποχωρήσει από την Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο να επιστρέψει στην Premier League.

Όμως, ο επόμενος σταθμός του δεν θα είναι η Έβερτον, καθώς -σύμφωνα με τη “Sun”- ο Άγγλος επιθετικός απέρριψε την πρότασή της. Ο 29χρονος θέλει να γυρίσει στην Αγγλία για να διεκδικήσει θέση στην εθνική ομάδα ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Παρότι έχει συμβόλαιο με την Αλ Αχλί έως το καλοκαίρι του 2028, ο Τόνεϊ εξετάζει προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το μεγάλο “αγκάθι” στις συζητήσεις είναι οι ετήσιες απολαβές του, αφού στη Σαουδική Αραβία λαμβάνει περίπου 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Όπως αναφέρει το “Teamtalk”, ο Τόνεϊ είναι διατεθειμένος να ρίξει ακόμη και στο μισό τις απαιτήσεις του, προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνησή του πίσω στη “γηραιά Αλβιώνα”.

Παράλληλα, η Έβερτον είχε ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, αλλά ο Άγγλος φορ φέρεται να είπε “όχι”, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόταση της Τότεναμ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό φαίνεται να παίζει ο Τόμας Φρανκ, με τον οποίο ο Τόνεϊ έχει εξαιρετική σχέση από την κοινή τους θητεία στην Μπρέντφορντ.