Τα ισπανικά ΜΜΕ έκραξαν τη Ρεάλ: «Απέτυχε να διώξει τις αμφιβολίες»!

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να άλωσε την έδρα του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 3-4, ωστόσο τα ισπανικά ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτικά για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός μετά τις γκέλες των Μαδριλένων το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο, με την ομάδα του να βγάζει μια πρώτη αντίδραση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η εμφάνιση της Ρεάλ, ωστόσο δεν έπεισα τα media της Ισπανίας, που άσκησαν σκληρή κριτική τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι «Μερένχες» απέτυχαν να διώξουν τις αμφιβολίες.

Η μαδριλένικη Marca στο πρωτοσέλιδο της αναφέρει: «Ούτε τέσσερα γκολ του Εμπαπέ δεν μπορούν να ηρεμήσουν τη Ρεάλ», ενώ η AS αναφέρει: «Εμπαπέ και Βινίσιους, ατομική ενέργεια».

Ακόμη πιο επικριτική ήταν η El Confidencial, που στον τίτλο του κειμένου του ματς, αναφέρει: «Εμπαπέ και Βίνι έσωσαν την ομάδα του Τσάμπι, αλλά η Ρεάλ είναι καταστροφή».

Η καταλανική Mundo Deportivo, επισημαίνει: «Η Ρεάλ δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Ολυμπιακό και απέτυχε να διώξει τις αμφιβολίες», με την Sport να αναφέρει ότι: «Εμπαπέ και Βίνι έσωσαν τον Αλόνσο».