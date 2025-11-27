Κακή βραδιά για τον πολυ-αθλητικό Ολυμπιακό: Ήττες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, νέους, γυναίκες

Το απόλυτο 0/5 είχε ο Ολυμπιακός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, σε μια μέρα που την περίμενε πως και πως, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε πολυ-αθλητική ήττα.

Ο πολύ-αθλητικός Ολυμπιακός, ήρθε η ώρα να αποδείξει σε μια μέρα την αγωνιστική του δυναμική. Με πέντε διαφορετικά τμήματά του, να έχουν σημαντικές αναμετρήσεις.



Οι Πειραιώτες έχασαν και τα πέντε ματς που έδωσαν, ανεξάρτητα απ’ το άθλημα, το αν έπαιζαν άνδρες, γυναίκες ή νέοι.



Η αρχή έγινε στο Youth League. Μεγαλεία με την παρουσία του Μαρσέλο στον οποίο δόθηκε και η επετειακή φανέλα. Η Κ19 του Ολυμπιακού έχασε τελικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 στην έδρα της.



Περνάμε στο μπάσκετ γυναικών και την Euroleague εκεί. Οι Τουρκάλες νίκησαν 99-47 μέσα στην έδρα των «ερυθρόλευκων». Το -52 είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού καθώς είχε προηγηθεί το -51 στο ΣΕΦ από την Εφές τη σεζόν 2004-05.



Euroleague ανδρών πήρε σκυτάλη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μια «αδερφική» αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα με το κοινό να είναι πιο φιλικό από ποτέ. Οι Σέρβοι επιβλήθηκαν 91-80.



Champions League στο βόλεϊ γυναικών. Επίσκεψη στο Μιλάνο και αγώνας με τη Βέρο. Τελικά ηττήθηκε 3-0 συνεχίζοντας τη σειρά των αποτελεσμάτων του συλλόγου.



Το κλείσιμο της βραδιάς, ήταν προφανώς το δυσκολότερο. Champions League ποδοσφαίρου και ο 33ος της βαθμολογίας Ολυμπιακός, ηττήθηκε από τον Εμπαπέ με 4-3.



Η μοναδική νίκη που πέτυχε ήταν το εκπληκτικό κορεό. «King of Europe» έγραφε η πανέμορφη χωρογραφία των φίλων του Ολυμπιακού. Έτσι όπως κύλησε η μέρα με πέντε ήττες σε πέντε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το σωματείο, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ειρωνεία της τύχης…

Πέντε ήττες όμως δεν μπορούν να αλλάξουν τη μεγάλη εικόνα… Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έφτασε στον προορισμό αλλά ήταν από τις βραδιές που μεγαλύτερη σημασία είχε το ταξίδι…

