Μπαπέ: «Πολύ καλός ο Ολυμπιακός και η νίκη, αλλά δεν κατακτήσαμε κάτι» (vid)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε... καρέ στο «Γ. Καραϊσκάκης», αναγνώρισε την αξία των συμπαικτών του, αλλά και την εμφάνιση των Πειραιωτών που έδωσαν ό,τι είχαν.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του στο MEGA:

«Ηταν ένα δύσκολο για εμάς το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box. Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα τέσσερα γκολ. Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».

Αναλυτικά, τα όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι που χαίρεσαι να το βλέπεις. Για εμάς δεν μπορείς να το πεις φανταστικό επειδή άλλαζαν συνεχώς τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Δεν πήραμε το Champions League απόψε αλλά είχαμε ανάγκη τη νίκη. Πάντα είναι ωραίο να σκοράρεις. Κάθε φορά που βρέθηκα απέναντι την εστία σκόραρα. Έχω φανταστικούς παίκτες που με τροφοδοτούσαν συνέχεια».