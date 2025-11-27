Ο Όλιβερ δεν είναι Τζήλος κι έτσι το πέναλτι του Στρεφέτσα το… έδωσε μόνο ο Θαναηλάκης

«Καλόμαθε η γριά στα σύκα» που λέει και ο λαός, με αποτέλεσμα οι φωνές του Ολυμπιακού να απαιτούν πέναλτι στη φάση του Τσουαμενί με τον Στρεφέτσα, με διαιτητή και VAR να μην ασχολούνται καν.

Ήταν άδικο για τον Ολυμπιακό, που δεν είχε τον Τζήλο στο VAR. Έτσι η φάση του 84’ με πρωταγωνιστές τον Στρεφέτσα και τον Τσουαμενί, έμεινε σπρώξιμο στη συνείδηση και στην ψυχή των σπίκερ της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.



Σε αντίθεση με όσα έγιναν πριν μερικές μέρες στο ίδιο γήπεδο, όταν ο διαιτητής Σιδηρόπουλος… πείστηκε από τον Τζήλο πως υπάρχει πέναλτι και «καθάρισαν» ένα ματς που έμοιαζε να είναι αρκετά δύσκολο για τους «ερυθρόλευκους».

Στην Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια, είναι αλλιώς και οι διαιτητές σφυρίζουν ή δεν σφυρίζουν αυτά που δεν γίνονται, χωρίς να κάνουν δεύτερες σκέψεις.



Έτσι, το πέναλτι που ήθελε ο Στρεφέτσα, έμεινε παράβαση μόνο για τον Θαναηλάκη, ο οποίος φώναζε πως πρέπει να δοθεί η εσχάτη των ποινών και όταν ο Όλιβερ δεν υπέδειξε το παραμικρό, «χτυπιόταν» για ποιο λόγο ο VAR (Ντάλας) δεν φώναξε τον διαιτητή να διορθώσει την απόφασή του.



Η απουσία ελληνικής… φιλοσοφίας στη διαιτησία, δεν επέτρεψε να δοθεί αυτό που τόσο θα ήθελε ο άνθρωπος που έκανε την περιγραφή. Σε σημείο που μπέρδεψε και εκείνους που παρακολουθούσαν και δεν γνωρίζουν πολλά από κανονισμούς. Ή εκείνους που απλά έτυχε να ακούν άναρθρες κραυγές για καθαρό πέναλτι που αρνήθηκε διαιτητής και VAR.



Αν θέλει ο Ολυμπιακός τέτοια πέναλτι, τότε ας φροντίσει να είναι ο Τζήλος και ο Σιδηρόπουλος και στα ευρωπαϊκά ματς. Αν πάλι θέλει να μην «σκαλώνει» η ομάδα του σε τέτοια ζητήματα, ας κοιτάξει να ενημερώσει τους παίκτες του πως τέτοιες παραβάσεις δίνονται μόνο από Τζήλους και Σιδηρόπουλους.