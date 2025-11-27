Μεντιλίμπαρ: «Ευχαριστημένος από την προσπάθεια μέχρι τέλους - Δύσκολη η πρόκριση, δεν τα παρατάμε» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού παρά την ήττα από την Ρεάλ, με τον Ισπανό τεχνικό να ξεκαθαρίζει πως οι Πειραιώτες δεν πρόκειται να τα παρατήσουν και θα παλέψουν για την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Mega:

«Είμαι ευχαριστημένος, προσπαθήσαμε, βάλαμε πρώτοι το γκολ, πιέζαμε μέχρι το τέλος. Πολυ καλός ο αντίπαλος, μπορεί να σκοράρει πολύ σε λιγα λεπτα, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναμε.

Είχαμε τις ευκαιρίες μας, ειχαμε την ευκαιρία του Στρεφέτσα και του Ελ Κααμπί. Πολύ δύσκολο ματς, αυτό που ζητάμε από τους παίκτες σε τέτοια ματς είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και απόψε το έκαναν.

Κέρδισε ο Τσαμπι Αλονσο, κέρδισε η Ρεάλ, ευχαριστούμε για τα καλα λόγια που είπε. Χάσαμε, αλλά δεν παραιτηθήκαμε, παλέψαμε μεχρι το τέλος, αυτο μας ικανοποιεί. Είναι δύσκολο να προκριθούμε αλλά δεν θα παραιτηθούμε. Μετά το επόμενο ματς στο Αλμάτι θα δούμε τι γίνεται.»