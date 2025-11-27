Μουζακίτης: «Το mentality μας δεν επιτρέπει να χαρούμε με αυτή την ήττα» (vid)

Ο νεαρός μέσος δεν έμεινε χαρούμενος από την εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έδειξε ταπεινότητα σε ερώτηση για την διάκρισή του ως «Golden Boy WEB» 2025.

Το σχόλιο του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα του MEGA:

«Πολύ μεγάλη προσπάθεια, κόντρα στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη. Αποδείξαμε ότι μπορούμε κόντρα σε όλους, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας δίνει χαρά».

«Έχουμε ένα καλό mentality και σύνολο που δεν μας επιτρέπει να χαρούμε με τέτοιες ήττες. Θετικά τα δείγματα απόψε, όμως πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό πλέον».

«Πάντα έχω κίνητρο! Δεν μπορώ, όμως, να σκέφτομαι το βραβείο του "Golden Boy", διότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι και έχουμε ακόμα ένα την Κυριακή. Από Δευτέρα αυτό...»