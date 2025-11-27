Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ήταν κυριαρχική απέναντι στους Φλαμανδούς (3-0) και φιγουράρουν στην πρώτη οκτάδα!

Η ελληνική μάχη που περιμέναμε στο "Ζοσέ Αλβαλάδε" δεν ήρθε ποτέ. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εκεί, βασικός με την φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όμως ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν στα... πιτς, λόγω τραυματισμού και ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν ξεντύθηκε ποτέ για να μπει ως αλλαγή.

Για την ακρίβεια, δεν είχαμε καν μάχη. Οι Φλαμανδοί δεν ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία Σπόρτινγκ που έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και με το 3-0 έφτασε στους 10 πόντους και τρύπωσε στην πρώτη οκτάδα.

Οι εξτρέμ των λιονταριών έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο απέναντι σε μία πελαγωμένη άμυνα.

Ο Κατάμο έκανε ότι ήθελε από δεξιά και ήταν ο άνθρωπος που σέρβιρε τα δύο πρώτα γκολ σε Κεντά (24') και Λουίς Σουάρες (31'), με το παιχνίδι ουσιαστικά να κρίνεται από το πρώτο μέρος.

Η Μπριζ δεν απείλησε ουσιαστικά ποτέ και έφυγε και με τρίτο γκολ στην πλάτη με σκορερ τον Τρινκάο (70') σε μία πολύ κυριαρχική εμφάνιση για τα λιοντάρια που κατασπάραξαν τους Βέλγους.