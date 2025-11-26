Σε μια ματσάρα με οκτώ γκολ, η Παρί βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από την Τότεναμ, όμως έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε τη νίκη, επικρατώντας με 5-3!

Η Τότεναμ «πάγωσε» τους Παριζιάνους, αφού στο 35ο λεπτό, ο πρώην παίκτης της Παρί, Ράνταλ Κόλο-Μουανί σέρβιρε στον Ριτσάρλισον, με τον Βραζιλιάνο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 των Άγγλων.

Η απάντηση των γηπεδούχων, ήρθε λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, με τον Βιτίνια στο 45' να «γράφει» το 1-1, όμως η Τότεναμ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Κόλο-Μουανί στο 50' να «πληγώνει» την πρώην ομάδα του.

Η χαρά των Λονδρέζων, όμως κράτησε για λίγο, αφού στο 53' ο Βιτίνια με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ισοφάρισε σε 2-2, με τον Φαμπιάν Ρουίζ στο 59', να δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Παρί, διαμορφώνοντας το 3-2.

Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε στο 65' με τον Γουίλιαμ Πάτσο να δίνει... αέρα δύο τερμάτων στην Παρί, όμως στο 72' ο Κόλο-Μουανί «χτύπησε» ξανά, μειώνοντας για την Τότεναμ σε 4-3.

Στο 76' ο Βιτίνια έδωσε ξανά προβάδισμα δύο γκολ στην Παρί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του, για να διαμορφώσει το τελικό 5-3.

Οι Παριζιάνοι, μάλιστα ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες, αφού στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Λούκας Ερναντέζ, για αγκωνιά στον Τσάβι Σίμονς.