Η τραγική σεζόν της Λίβερπουλ συνεχίζεται με απόλυτη... επιτυχία: η ψυχωμένη Αιντχόφεν βρήκε το αγωνιστικό «πτώμα» των Reds στο Άνφιλντ και το διέλυσε (1-4), αφήνοντας την ομάδα του Σλοτ στη 13η θέση της βαθμολογίας.

Λένε πως τα νούμερα είναι ο πιο «επαγγελματικός» τρόπος για να πει κανείς ψέματα. Ένα επιστημονικό, κατά κάποιον τρόπο, εργαλείο που σε βοηθάει να διαστρεβλώσεις την αναντίρρητη πραγματικότητα. Το απόλυτο τρικ για να κάνεις το άσπρο/ μαύρο και τούμπαλιν.

Δεκτό, αλλά ξέρετε τι άλλο μπορούν να κάνουν οι αριθμοί; Ν' αποτυπώσουν την κρυστάλλινη αλήθεια.

Γιατί μη μας πείτε ότι αν διαβάσετε πως η Λίβερπουλ έχει 9 ήττες στα τελευταία 13 παιχνίδια της, ότι είναι 12η στην Premier League και στο -11 από την κορυφή και πως φιγουράρουν επίσης στη 12η θέση του Champions League θα σχηματίσετε την εικόνα πως μιλάμε για μία ασταμάτητη αρμάδα που δεν βλέπει κανέναν, έτσι;

Για την ακρίβεια, οι Reds δεν βλέπονται. Και κόντρα στην PSV στο σπίτι τους φρόντισαν να επιβεβαιώσουν την αγωνιστική φόρα που 'χουν πάρει. Όπου «φόρα», αντικαταστήστε το με το «κατηφόρα».

3 - Liverpool have lost three consecutive games in all competitions by a margin of 3+ goals for the first time since December 1953. Alarming. pic.twitter.com/OlsbDHMwQG — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Μόλις στο 6' ο Πέρισιτς- εν είδει καλησπέρας που παραπέμπει σε «Καλώς τα παιδιά, καλώς τα...»- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 0-1, όμως ο Σόμποσζλαϊ ένα δεκάλεπτο αργότερα «έγραψε» το 1-1 και γέννησε ελπίδες πως οι Άγγλοι μπορούν να πάρουν κάτι από το ματς.

Η αλήθεια είναι πως πήραν, όμως δυστυχώς δε μας επιτρέπεται να γράψουμε τι: Τιλ στο 56΄ και δύο τεμάχια από τον Ντριους στο 73΄ και στις καθυστερήσεις διαμόρφωσαν το τελικό (και εκκωφαντικό...) Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4, που επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως η πρωταθλήτρια της PL δεν περνάει απλή κρίση αλλά κρισάρα από εκείνες που σε κάνουν ν' ανησυχείς για την ποδοσφαιρική της υγεία.

Μπορεί να στρίψει το καράβι και να το βάλει σε πιο ήρεμα αγωνιστικά νερά ο Σλοτ;

Η λογική λέει πως όχι.

Η εικόνα της ομάδας επίσης.

Οι αριθμοί το ίδιο.

Αλλά αν πάλι θέλει κανείς να πει ψέματα στον ίδιο του τον εαυτό, έι, όλο και κάτι θα βρεθεί...