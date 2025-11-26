Μία ανάσα από το 4-4 ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (vid)

Ενα λεπτό μετά το 3-4, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μία ανάσα από την ισοφάριση αλλά το σουτ του Ελ Κααμπί έφυγε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Η απίστευτη ευκαιρία του Ελ Κααμπί