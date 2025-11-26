Κεφαλιά μεγάλης κλάσης ο Ελ Κααμπί - Μείωσε σε 4-3 ο Ολυμπιακός (vid)

Στο 81' ο Ολυμπιακός μείωσε σε 4-1 όταν από ωραία σέντρα του Στρεφέτσα, με γυριστή κεφαλιά ο Ελ Κααμπί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.

Το γκολ του Ελ Κααμπί