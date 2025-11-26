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Κεφαλιά μεγάλης κλάσης ο Ελ Κααμπί - Μείωσε σε 4-3 ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 81' ο Ολυμπιακός μείωσε σε 4-1 όταν από ωραία σέντρα του Στρεφέτσα, με γυριστή κεφαλιά ο Ελ Κααμπί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.

Το γκολ του Ελ Κααμπί

Κεφαλιά μεγάλης κλάσης ο Ελ Κααμπί - Μείωσε σε 4-3 ο Ολυμπιακός (vid)