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Ο Βινίσιους τους πέρασε όλους αλλά τον σταμάτησε ο Τζολάκης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 57' εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Βινίσιους που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του αλλά τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή ο Τζολάκης.

Η ευκαιρία της Ρεάλ

Ο Βινίσιους τους πέρασε όλους αλλά τον σταμάτησε ο Τζολάκης (vid)