Ο Βινίσιους τους πέρασε όλους αλλά τον σταμάτησε ο Τζολάκης (vid)

Στο 57' εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Βινίσιους που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του αλλά τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή ο Τζολάκης.

Η ευκαιρία της Ρεάλ