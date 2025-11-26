Απίστευτα πράγματα από τον Μπαπέ! Τέταρτο γκολ και 4-2 η Ρεάλ (vid)

Στο 59' ο Μπαπέ με το τέταρτο γκολ του με σουτ μέσα από την περιοχή έπειτα από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Βινίσιους έδωσε αέρα δύο γκολ στην Ρεάλ, 4-2 τον Ολυμπιακό.

Το 4-2 της Ρεάλ