Γκολ μέσω VAR και μετά από κόντρες για την Ατλέτικο (vid)

Στο 9' η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ίντερ μετά από κόντρες με τον Αλβαρές. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για χέρι του Μπαένα αλλά μέτρησε μέσω VAR και nfield review του διαιτητή.

Το γκολ της Ατλέτικο