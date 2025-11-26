Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκολ μέσω VAR και μετά από κόντρες για την Ατλέτικο (vid) 26-11-2025 23:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Inter Milan 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 9' η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ίντερ μετά από κόντρες με τον Αλβαρές. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για χέρι του Μπαένα αλλά μέτρησε μέσω VAR και nfield review του διαιτητή. Το γκολ της Ατλέτικο Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Πρώτο χτύπημα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Γκολ μέσω VAR και μετά από κόντρες για την Ατλέτικο (vid) SHARE