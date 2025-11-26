Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Καταπληκτική κεφαλιά του Ταρέμι, μείωσε σε 3-2 ο Ολυμπιακός (vid) 26-11-2025 23:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Real Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 52' ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-2 και ξαναμπήκε στο παιχνίδι με κεφαλιά του Ταρέμι έπειτα από σέντρα από δεξιά του Έσε. Το γκολ του Ταρέμι Τα τρία γκολ της Ρεάλ από τον Μπαπέ Το 1-0 του Ολυμπιακού Όταν ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ επέβαλε σιωπή στο Santiago Bernabeu… menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Καταπληκτική κεφαλιά του Ταρέμι, μείωσε σε 3-2 ο Ολυμπιακός (vid) SHARE