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Καταπληκτική κεφαλιά του Ταρέμι, μείωσε σε 3-2 ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 52' ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-2 και ξαναμπήκε στο παιχνίδι με κεφαλιά του Ταρέμι έπειτα από σέντρα από δεξιά του Έσε.

Το γκολ του Ταρέμι

 

Τα τρία γκολ της Ρεάλ από τον Μπαπέ

 

Το 1-0 του Ολυμπιακού

Καταπληκτική κεφαλιά του Ταρέμι, μείωσε σε 3-2 ο Ολυμπιακός (vid)