Προηγήθηκε η Άρσεναλ, απάντησε μετά από 10 λεπτά η Μπάγερν (vids)

Στο 22' η Άρσεναλ προηγήθηκε στο σκορ με τον Τϊμπερ αλλά απάντησε η Μπάγερν Μονάχου μετά από 10 λεπτά με τον Καρλ.

Το 1-0 της Άρσεναλ Το 1-1 της Μπάγερν