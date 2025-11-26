MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Προηγήθηκε η Άρσεναλ, απάντησε μετά από 10 λεπτά η Μπάγερν (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 22' η Άρσεναλ προηγήθηκε στο σκορ με τον Τϊμπερ αλλά απάντησε η Μπάγερν Μονάχου μετά από 10 λεπτά με τον Καρλ.

Το 1-0 της Άρσεναλ

 

Το 1-1 της Μπάγερν

 

Προηγήθηκε η Άρσεναλ, απάντησε μετά από 10 λεπτά η Μπάγερν (vids)