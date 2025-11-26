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Απευθείας άουτ το φάουλ του Ποντένσε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 7' ο Ολυμπιακός απείλησε τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά το σουτ του Ποντένσε από τα 30 μέτρα έφυγε άουτ.

Το φάουλ του Ποντένσε

Απευθείας άουτ το φάουλ του Ποντένσε (vid)