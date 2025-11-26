Γκολάρα του Τσικίνιο και ο Ολυμπιακός 1-0 τη Ρεάλ (vid)

Στο 8' ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με εντυπωσιακό σουτ του Τσικίνιο από το ημικύκλιο της περιοχής.

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