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Εντυπωσιακό «στοπ» του Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 3ο λεπτό ο Βινίσιους έπιασε το σουτ από τη γραμμή της μεγάλης αλλά ο Τζολάκης με εντυπωσιακό τρόπο απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία της Ρεάλ

Εντυπωσιακό «στοπ» του Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους (vid)