Εντυπωσιακό «στοπ» του Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους (vid)

Στο 3ο λεπτό ο Βινίσιους έπιασε το σουτ από τη γραμμή της μεγάλης αλλά ο Τζολάκης με εντυπωσιακό τρόπο απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία της Ρεάλ