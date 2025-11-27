Check-in στην 24άδα ψάχνει ο ΠΑΟΚ μέσω Μπραν!

Τη νίκη που θα τον «απογειώσει» στη βαθμολογία της League Phase ψάχνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπραν μέσα στην Τούμπα (27/11 19:45).

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη League Phase θα επιδιώξει ο Δικέφαλος υποδεχόμενος στη Θεσσαλονίκη την ομάδα του Μπέργκεν, νίκη που θα του δώσει... μισή πρόκριση.

Με χαμόγελα ολοκληρώθηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία, καθώς ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης (26/11), δηλώνοντας «παρών» ενόψει του αγώνα κόντρα στη Μπραν.

Αντίθετα, στα «πιτς» παραμένουν Κωνσταντέλιας και Καμαρά, οι οποίοι κάνουν αγώνα... δρόμου ενόψει Λεβαδειακού και Άρη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 πόντους όσους έχει και η Μπραν που βρίσκεται ακριβώς από κάτω (11η).

Πηγαίνοντας στα της ενδεκάδας, το δίλημμα παραμένει κάτω από τα δοκάρια μεταξύ Παβλένκα-Τσιφτσή, ενώ στα άκρα της άμυνας Μπάμπα και Κένι ξεκουράστηκαν με την Κηφισιά και αναμένεται να βρεθούν στην ενδεκάδα. Ο Μιχαηλίδης έχει το... απόλυτο στην Ευρώπη, «ψάχνοντας» τον παρτενέρ του, ενώ «παρτενέρ» ψάχνει και ο Μεϊτέ στα χαφ με τους Μπιάνκο και Οζντόεφ να διεκδικούν τη θέση.

Χωρίς τον Κωνσταντέλια και με τον Ντεσπόντοφ όχι στο 100%, οι επιλογές μεσοεπιθετικά λιγοστεύουν, με τον Ζίβκοβιτς να είναι ο «σίγουρος» και τους Τάισον, Πέλκα, Ιβανούσετς να είναι ετοιμοπόλεμοι, πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Από πλευράς Νορβηγών, ο τερματοφύλακας Ντίνγκελαντ, θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντε Ρέβε και Ντράγκσνες να αναλαμβάνουν τη δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα, με τους Λάρσεν και Χέλαντ να φαντάζουν αυτή τη στιγμή οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των στόπερ.

Ο Κόρνβιγκ μαζί με τον Σόρενσεν, εν τη απουσία του Μίρε, θα συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ με τον Ισλανδό Γκούντμουνσον να βρίσκεται λίγο πιο μπροστά τους στο «δέκα». Ο Φίνε και θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τους Κάστρο και Μάτισεν να αναλαμβάνουν τα «φτερά».

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45, θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 3 HD, ενώ διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο... γνώριμος Στέγκεμαν, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Γκιουντς και Ακμέλερ, τέταρτος ο Μπατστνούμπερ, ενώ στο VAR οι επίσης συμπατριώτες του Μέλερ και Κόρτους.