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Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων του Ολυμπιακού (pics)

Ποδόσφαιρο
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Οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν ένα όμορφο κορεό που κάλυψε όλο του γήπεδο για το σπουδαίο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε παρακάτω:

Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων του Ολυμπιακού (pics)