Η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ εν όψει Φιορεντίνα, το… φατούρο σε Ρότα και το διπλό πλάνο Νίκολιτς (pics)

Με προπόνηση στο Αρτέμιο Φράνκι ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης (27/11) με την Φιορεντίνα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Η Ένωση στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προκειμένου να... ρεφάρει τους βαθμούς που έχασε εντός έδρας στο ματς με την Σάμροκ Ρόβερς, γνωρίζοντας βεβαίως πως το έργο της δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως επισήμανε και ο Μάρκο Νίκολιτς νωρίτερα, οι ποδοσφαιριστές του, πρέπει να κάνουν ένα άψογο παιχνίδι τακτικά για πάρουν αυτό που θέλουν και να φύγουν με βαθμό ή βαθμούς από τη Φλωρεντία...

Το θετικό είναι πως η ΑΕΚ, βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση όπως φάνηκε και την περασμένη Κυριακή με την εικόνα που έβγαλε απέναντι στον Άρη και τη νίκη που πήρε, ενώ και το κλίμα είναι εξαιρετικό. Πριν την έναρξη της προπόνησης μάλιστα στο Αρτέμιο Φράνκι, υπήρξε το παραδοσιακό... τελετουργικό με φατούρο και πρωταγωνιστή αυτή την φορά τον Λάζαρο Ρότα προφανώς για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030.

Από εκεί και πέρα, για να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει για το αυριανό παιχνίδι στους τραυματίες Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, αλλά και στους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη που είναι εκτός Ευρωπαϊκής λίστας. Το ερώτημα που προκύπτει πλέον, με βάση και τις παραπάνω απουσίες - και με δεδομένο πως οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές πρακτικά που μπορούν να παίξουν ως ακραίοι ειναι μονον οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - αν θα πάμε σε αλλαγή σχήματος και δουμε ξανά τον ρόμβο.

Πάμε να δούμε το διπλό εναλλακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Δεδομένα στα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσα, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας θα απαρτίζουν το αμυντικό δίδυμο, ο Ρότα δεξιά στην άμυνα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει rotation αριστερά με τη χρησιμοποίηση του Πηλίου ή αν θα δούμε ξανά τον Πενράις. Τώρα, σε περίπτωση που πάμε σε σχήμα ρόμβου, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί στον άξονα ο Γκρούγιτς σε ρόλο αμυντικού χάφ ή deep lying playmaker μπροστά απο τα στόπερ με εσωτερικούς μέσους τους Πινέδα-Περέιρα, τον Μαρίν στο «δέκα» και τους Κοϊτά-Ζίνι στην επίθεση για να υπάρχει η ααπαιτούμενη ταχύτητα και η ΑΕΚ να χτυπήσει στους χωρους.

Να πουμε εδώ, πως δεν αποκλείεται ο Νίκολιτς να δωσει κάποιες ανάσες στον Μάνταλο αλλά και στον Γιόβιτς στο πλαίσιο της διαχείρισης εν όψει και του ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο. Από εκεί και πέρα, αν πάμε σε άλλο σχήμα με ακραίους και 4-4-2 στην ευθεία ή 4-4-1-1, τότε Κοϊτά - Γκατσίνοβιτς θα πάνε στα άκρα, με έναν εκ των Γκρούγιτς, Περέιρα, Πινέδα ή Μαρίν να μένει έξω.