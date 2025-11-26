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Το βίντεο της Ρεάλ από τους δρόμους και τα αξιοθέατα της Αθήνας (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε στη δημοσιότητα ένα όμορφο βίντεο από τους δρόμους και τα αξιοθέατα της Αθήνας ενόψει της μεγάλης «μάχης» με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00).

Η σχετική ανάρτηση των Ισπανών:

 

Το βίντεο της Ρεάλ από τους δρόμους και τα αξιοθέατα της Αθήνας (vid)