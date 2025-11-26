Το βίντεο της Ρεάλ από τους δρόμους και τα αξιοθέατα της Αθήνας (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε στη δημοσιότητα ένα όμορφο βίντεο από τους δρόμους και τα αξιοθέατα της Αθήνας ενόψει της μεγάλης «μάχης» με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00).

Η σχετική ανάρτηση των Ισπανών: 🏛️ Historia que tú hiciste... pic.twitter.com/qYd4EkyQTd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025