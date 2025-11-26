Ανακούφιση από τον προπονητή της Μπραν για τον Κωνσταντέλια: «Λείπει αυτός με το ‘65’» - Αποθέωση για τον Λουτσέσκου!

Μάλλον ανακουφισμένος θα πρέπει να αισθάνθηκε ο προπονητής της Μπραν, όταν αναφέρθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια και στην πιθανή απουσία του - «Το πιο δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ όμως είναι ο προπονητής του!»

«Ξέρουμε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισλανδός προπονητής, ο οποίος με χιουμοριστικό τρόπο αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα της Τούμπας, λέγοντας «Μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την κακή αμυντική λειτουργία: «Δεν ερχόμαστε εδώ με ανοιχτά «φτερά», παίζουμε σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως η Τούμπα. Απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα, για την οποία ξέρουμε τα πάντα. Προετοιμαστήκαμε όπως πάντα στο καλύτερο δυνατό, για να χτυπήσουμε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ κόντρα σε μία ιστορική ομάδα».

Για το τι παιχνίδι περιμένει και ποια είναι τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ που πρέπει να προσέξει: «Ξέρουμε τη δυναμική και τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το dna μας, να είμαστε μαχητές και με πολλή δυναμική. Οι φίλαθλοι εδώ δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα. Είναι πολύ καλοί τεχνικά παίκτες, η μεγαλύτερη δύναμη τους είναι η καλή σχέση που έχουν μεταξύ τους και με τον προπονητή, που έφτασε τις 200 νίκες και έχουν μία ταυτότητα. Οι σχέσεις μεταξύ των παικτών είναι εξαιρετικές, έχουν τοπ ποιότητα».

Για την απουσία του Μίρε: «Ο Φέλιξ είναι αρκετό καιρό έξω και προσπαθεί να επανέλθει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Όταν έχεις «εκτός» κάποιον παίκτη διεθνή με τέτοια ποιότητα είναι σημαντική απουσία. Έχουν και άλλους παίκτες που μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Είναι άσχημο όταν έχεις τέτοιας ποιότητας παίκτες εκτός αποστολής».

Για την διαφορά αγωνιστικών στυλ ΠΑΟΚ και Μπραν: «Έχουμε πολύ καλή άμυνα και ωριμότητα στην άμυνα μας στην Ευρώπη. Βελτιωνόμαστε στην ωριμότητα και δείχνουμε ότι έχουμε ποιότητα απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους. Συγκριτικά με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πρέπει να είμαστε σε τοπ ποιότητα για να τον αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το νούμερο 65 είναι εκτός νομίζω και είναι τοπ ποιότητας παίκτης. Μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο και να δούμε ένα «σβηστό» 0-0 (χιουμοριστικά)».

Για το τι ξέρει για τον ΠΑΟΚ και τι περιμένει: «Ξέρω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς και την καλή ατμόσφαιρα στα παιχνίδια του. Προσπαθώ να προετοιμάσω την ομάδα για το τι θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Θα είναι μια βραδιά που δεν θα την ξεχάσουν. Αν φύγουμε με καλό αποτέλεσμα, ούτε αυτό θα ξεχάσουν. Ήταν παιδικό όνειρο να αντιμετωπίσω τον ΠΑΟΚ».

Για τον Φρέντρικ Κνούντσεν: «Ο Φρέντρικ είναι σημαντικός για εμάς. Ήταν για καιρό εκτός, αλλά έκανε το παν για να ανταποκριθεί αύριο. Είναι καλός αρχηγός για την ομάδα μας. Πιστεύω σε αυτόν, ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα».

Για τον αγώνα με τη Μόλντε: «Όλοι οι αγώνες που δίνουμε είναι σημαντικοί. Σκεφτόμαστε το “τώρα”. Οπότε ο αγώνας που έγινε στο Μόλντε δεν μας πτοεί. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας και σκεφτόμαστε τον αυριανό αγώνα».