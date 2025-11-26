ΠΑΟΚ: Παρέλαβε το βραβείο του για το υπέροχο τέρμα κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Μπιάνκο (pic)

Το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), πριν από την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τη Μπραν, ο νεαρός Ιταλός μέσος παρέλαβε το σχετικό βραβείο από τη διοργανώτρια αρχή.
Ο Μπιάνκο φωτογραφήθηκε υπερήφανος με το τρόπαιο στα χέρια, ενώ η Super League δημοσίευσε τη στιγμή στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα.
🏆 Βράβευση Αλεσάντρο Μπιάνκο - Stoiximan Best Goal 9η αγωνιστικής.— Super League Greece (@Super_League_GR) November 26, 2025
ℹ️ Ο ποδοσφαιριστής του @paok_fc παρέλαβε το βραβείο για το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Πανσερραϊκό. #slgr #StoiximanSuperLeague #BestGoal #Award #MD9 #Bianco #PAOK #Stoiximan pic.twitter.com/41Xsj2LyA3