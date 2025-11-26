ΠΑΟΚ: Παρέλαβε το βραβείο του για το υπέροχο τέρμα κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Μπιάνκο (pic)

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο τιμήθηκε για το εντυπωσιακό τέρμα που πέτυχε απέναντι στον Πανσερραϊκό, καθώς το γκολ του αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), πριν από την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τη Μπραν, ο νεαρός Ιταλός μέσος παρέλαβε το σχετικό βραβείο από τη διοργανώτρια αρχή.

Ο Μπιάνκο φωτογραφήθηκε υπερήφανος με το τρόπαιο στα χέρια, ενώ η Super League δημοσίευσε τη στιγμή στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα.